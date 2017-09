Se billedserie Det er her i Mølleparken i Næstved, at Svend-Erik de Blanck håber at få en toværelses lejlighed. Foto: Jeppe Hee Rømer Foto: Wollesen

Raser mod BoligNæstved: Røg 262 pladser tilbage i køen

Næstved - 04. september 2017 Af Jeppe Hee Rømer

NÆSTVED: Svend-Erik de Blanck føler, at han er blevet snydt af BoligNæstved. I november skrev han sig op på en venteliste til en toværelses lejlighed i Mølleparken i Næstved. Han fik at vide, at han var nummer 85 på ventelisten, men da han ni måneder senere tjekkede, hvor han nu befandt sig, fik han kaffen galt i halsen. Han var røget 262 pladser tilbage til nummer 347.

- Jeg føler mig røvrendt. Det er for dårligt, at jeg kommer så langt tilbage i køen uden at få besked fra dem, udtaler en frustreret Svend-Erik de Blanck til Sjællandske.

Rutscheturen ned ad ventelisten skyldes en IT-fejl hos BoligNæstved, som gjorde, at 66-årige Svend Erik de Blanck fik oplyst det forkerte nummer i køen. Han havde hele tiden været omkring nummer 350 på listen, men var blevet fejlinformeret af systemet.

Det ærgrer den 66-årige, fordi han gerne hurtigt vil have en lejlighed, og derfor ønskede at stå på så kort en venteliste som muligt.

Hos BoligNæstved beklager man fejlen, men direktør Mogens Sandahl forklarer, at man ikke har mulighed for at give nogen kompensation for Svend-Erik de Blancks ni måneder på den uventet lange venteliste.