Niels Egelund, som er professor i speciel pædagogik ved Aarhus Universitet siger, han kan være bekymret for, hvis eleverne på et muslimsk gymnasium ikke stifter bekendtskab med almindelig dansk kultur.

Professor advarer mod rent muslimsk gymnasium

- Jeg er bekymret for, at eleverne sådan set ikke stifter bekendtskab med almindelig dansk kultur, som ender med at blive fremmed for dem. Det gælder også sproget, siger han, og påpeger, at forældrene sådan set selv har valgt at leve i Danmark.

- Det er forkert at melde sig så markant ud, at det er muslimske værdier, der gennemsyrer det hele.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby er tirsdag i samråd om Hindholm STX, der er det første gymnasium i landet, som officielt kalder sig muslimsk. Det er stiftet af forældre med muslimsk baggrund.

Hindholm STX er et privatgymnasium, og det er godkendt af Undervisningsministeriet. Alligevel mener Niels Egelund hverken, at det er vejen frem til bedre integration eller højere faglighed.

- Den eneste vej frem, både når vi taler folkeskoler og gymnasier, er, at vi får en spredning på skolerne og tilsvarende i dagtilbuddene, som matcher sammensætningen i Danmark, siger han.

Det betyder ifølge Niels Egelund, at der skal være omkring ti procent elever med muslimsk baggrund på et gymnasium.

- Det er berigende med elever, som har er en anden etnisk baggrund i skolerne. Men rene muslimske klasser med så skarpe muslimske værdier, som der åbenbart er tale om her, det synes jeg ikke har sin plads i Danmark, siger han.

Også selv om Hindholm STX er åben over for at optage etnisk danske elever, så mener professoren ikke, at de vil være at finde på skolen.

- Jeg tror ikke, der er ret mange etnisk danske elever, som har lyst til at bruge tre år af deres ungdom på at leve et helt fundamentalt anderledes ungdomsliv end det, der repræsenterer dansk tradition, siger han.