Private jobkonsulenter dumper ny jobordning

No cure no pay-ordningen skal laves om. Det må være konklusionen, efter at tre virksomheder har prøvet at få 333 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde siden begyndelsen af maj 2016 - i alt lykkedes det at få 52 mennesker i arbejde, og da ordningen stoppede efter et år, var 33 fortsat i arbejde i Næstved.

Det kan man læse i evalueringen, som Center for Arbejdsmarked har præsenteret for Beskæftigelsesudvalget, og spørger man de tre virksomheder, fortæller Dagmara Breinholst fra Hartmanns, at de aktivitetsparate har brug for mere end en jobrettet indsats, mens Kim Lorentzen fra Dekra Næstved er glad for de resultater, der er opnået, men han vil ikke være med igen, før ordningen bliver ændret. Det har været meget svært at få økonomien til at hænge sammen.