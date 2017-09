Prinsesser på Næsbyholm Slot

På Næsbyholm Slot sidder en pige i en sminkestol og får lagt make-up. Det er tiårige Isabella Gibson, som er en af de to piger, der fredag skal være prinsesse for en dag. Ud over make-uppen skal der vælges en prinsessekjole, som hun skal have på, til når der skal tages billeder senere.

Vild med disney

Den anden kommende prinsesse ankommer, mens Isabella Gibson sidder i sminkestolen. Det er Sascha Karlsen på 15 år, hvis mor har stået for at få sin datter til slottet. Hun blev meget overrasket, da hun fik at vide, at hun skulle på Næsbyholm Slot. Sascha Karlsen er vild med disney-prinsesser, men har endnu ikke bestemt sig for, hvilken kjole hun skal have på.