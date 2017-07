Se billedserie Dorrit Josefine troppede op på Glød med guitaren i hånden og et smil på læben. Foto: Kristian Willumsen

Send til din ven. X Artiklen: Pre-casting til X Factor bød på genganger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pre-casting til X Factor bød på genganger

Næstved - 19. juli 2017 kl. 10:49 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håbefulde sangfulde lagde i går vejen forbi baren Glød, hvor der blev holdt pre-casting til det populære tv-show X Factor. Havde man håbet på at møde en blankpoleret isse med en lettere excentrisk fremtoning, blev man skuffet. Mr. X Factor AKA Thomas Blachman venter med at bedømme talenterne lidt endnu. På Glød var tilgengæld to imødekommende - og knap så skræmmende castere - fra produktionsselskabet Blu. Det er Blu, der producerer showet. De to var klar til at besvare spørgsmål fra de lokale. Havde man lyst til at synge, blev man taget med om i et baglokale, hvor man kunne fremføre sin sang. Casterne på stedet havde ikke nogen indflydelse på, hvem der kom videre.

- Det overlader vi til nogle mere musikkyndige, sagde Signe Sofie Jørgensen.

Optrædenerne blev optaget på video og taget med til København, hvor en komite skal tage stilling til, hvem der egner sig bedst. Det handler om både talent og type, hvis man vil ramme tv-skærmene senere på året.

- Vi søger efter talenter og personligheder. Folk vi kan se et potentiale i, og også meget gerne nogle, der kan videreudvikles, sagde Signe Sofie Jørgensen.

Det hele startede lidt sløvt til pre-castingen. Sjællandske troppede op første gang, lidt over middag. Vi var der ikke for at synge, men for at snakke med dem, der var mødt op. Men der var et problem. Inde på Glød sad der to castere - og det var det.

- Der har været et par stykker, men mon ikke folk lige skal have fri. Vi er her jo mange timer endnu, lød det optimistisk fra Signe Sofie Jørgensen.

Optimismen var velbegrundet. Klokken 15.30 bevægede vi os for anden gang ned til Glød, og denne gang var der noget mere liv i lokalet.

- Vi har vel haft 20-25 stykker forbi indtilvidere, så det er rigtig fint, sagde Signe Sofie Jørgensen med et smil.

En af de fremmødte var Dorrit Josefine. Hun er en gammel kending af programmet, og sidste år nåede hun tv-skærmene, hvor hun sang Anne Linnets »Tusinde stykker«. Dengang sagde hun »Never give up« og derfor var hun på plads igen til pre-casting i Næstved.

- Jeg synes det gik godt. De smilede, og jeg har en god fornemmelse, lød det efterfølgende fra Dorrit Josefine. Musik har altid været en stor del af Dorrit Josefines liv.

- Jeg er vokset op med musik. Da jeg var barn turnerede jeg landet tyndt sammen med min familie i orkesteret Hillbillys, sagde Dorrit Josefine.

Da Dorrit Josefine fyldte 16, blev musikken lagt på hylden i mange år. Hun endte i en sekt. Det fortalte hun i sidste års X Factor. Sekten tog glæden fra Dorrit Josefine, men hun fik brudt med fortidens dæmoner og startede med at spille og synge igen.

Om vi kommer til at se mere til Dorrit Josefine fra Næstved ved dette års X Factor må tiden vise. Hun er selv optimistisk.

- Det håber jeg, lød det med et stort smil.