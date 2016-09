- Jeg skal være en gennemgående figur for eleverne og ansigtet på skolen, siger Herlufsholms nye rektor, Flemming Zachariasen, der her går over skolens Røde Plads. Foto: Anders Ole Olsen

Portræt af Herlufsholms nye rektor: »Det er et drømmejob«

Næstved - 06. september 2016 Af Esben Thoby

- Ja, det er et drømmejob. Men som enhver i et nyt job kender jeg jo kun ydersiden og er spændt på, hvad indersiden er. En betroet medarbejder fortalte, at man plejer at sige, at det tager syv år at blive accepteret. Jeg håber at blive accepteret lidt hurtigere, så drømmen kan gå i opfyldelse.

Ordene kommer fra 46-årige Flemming Zachariasen, som i dag formelt tiltræder som ny rektor på Herlufsholm Skole. Han overtager tøjlerne fra Klaus Eusebius Jakobsen, der nåede 23 på posten, og som pudsigt nok var lige så gammel som Flemming Zachariasen, da han startede i 1993.

- Jeg kan bestemt godt se mig selv i jobbet i 23 år. Mange ansatte bliver her i 25-30 år. Som skolen er i dag med flotte resultater og anerkendelse udefra, er der ikke noget, der skulle få én til at søge væk, siger Flemming Zachariasen.

Selvom han først officielt starter sit nye job i dag, har han haft sin daglige gang på Herlufsholm de seneste cirka tre uger.

- Der har været en overgangsfase, hvor Klaus Eusebius Jakobsen og jeg har haft en fornuftig, konstruktiv dialog. I fællesskab har vi truffet beslutninger og set på, hvad der var skolens bedste tarv, fortæller Flemming Zachariasen og fortsætter:

- Vi har arbejdet intenst med overdragelsen. Min snak med dig er mit syvende møde i dag. Vi ville gerne sikre den bedst mulige kontinuitet, og jeg har brugt meget tid på organisationsforståelse - at danne mig et overordnet billede af skolen.

Nu er Flemming Zachariasen alene om ansvaret, men han har ikke tænkt sig at revolutionere den 450 år gamle skole.

- Jeg skal ikke ud og vise mit værd ved at ændre en masse ting. Min opgave bliver at fastholde det positive billede af skolen og leve op til interessenters krav - det er både fra elever, forældre, bestyrelse og lokalsamfund.

- At vi som skole åbner op til byen, vil jeg fortsætte ufortrødent med. Vi vil gerne have flere arrangementer herude, for Herlufsholm er stolte af at høre til Næstved. Og så skal kostskolen til stadighed udvikle sig. Næsten 300 elever har deres hjem på skolen, og vi skal tage vare på dem 24 timer i døgnet - det handler ikke kun om læring, men om det fulde tilbud, lyder det fra den nye rektor.

Han fastslår, at der de kommende år ikke kommer nær så meget aktivitet med gravkøer og bulldozere på stedet.

- Byggesiden har ikke det store fokus. Klaus Eusebius Jakobsen har trukket et stort læs i forhold til rammerne, som er godt på plads.

Flemming Zachariasen flytter nu ind på skolen sammen med sin familie, men det bliver nu ikke den store omvæltning. Gennem 11 år som kostskolechef på Birkerød Kostskole er han og familien vant til at leve den slags liv.

- Jeg har en ren kostskolefamilie, som altid har boet sådan. Mine børn husker ikke andet, end at vi altid har boet på skolen, siger Flemming Zachariasen, der fik jobbet som rektor efter fem samtalerunder.

- Det var en længere proces. Først mødtes jeg alene med forstanderen, og i sidste instans var der et stort møde med direktører, medarbejder- og forældrerepræsentanter. Jeg var naturligvis meget interesseret fra start, og jeg tror heller ikke, man kunne komme igennem sådan en proces halvhjertet, forklarer Flemming Zachariasen.

Da Sjællandske møder ham, er det tydeligt, at især Herlufsholms lange historie og mange traditioner er noget, der har stor betydning for den nye rektor.

- Herlufsholm har betydet meget for mange mennesker. Vi tilbyder personlig dannelse, akademisk udvikling og et old school fysisk fællesskab. Vi kan være med til at skubbe unge mennesker i en retning, og i årene her er de åbne for indtryk. Det er et enormt ansvar og et kæmpe privilegie. Det er et meget meningsfyldt arbejde, slutter Flemming Zachariasen.