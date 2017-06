Send til din ven. X Artiklen: Politisk slagsmål om overnatning på skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk slagsmål om overnatning på skoler

Næstved - 27. juni 2017 kl. 06:51 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til in-fight og tæt kamp, når byrådspolitikerne i aften mødes til byrådsmøde. På dagsordenen er takstsystemet for idrætsforeninger, der ønsker at benytte kommunale skoler som sovepladser til overnattende gæster i forbindelse med idrætsstævner i byen.

I øjeblikket koster det foreningerne 39 kroner per nat per gæst. Administrationen i kommunen lægger op til et nyt takstsystem baseret på mængderabat, men det er langt fra sikkert, det bliver vedtaget.

Som det ser ud nu, er det kun Socialdemokratiets 14 medlemmer, der vil stemme for til administrationens forslag. Det er to for lidt, hvis det nye system skal gennemføres. Udover administrationens model skulle Venstre også tage et forslag med til byrådsmødet.

Et forslag, der i den grad vil gavne idrætsforeningerne i byen, da det vil betyde, at de fremover skal kunne benytte skolerne gratis i forbindelse med stævner. I Venstres forslag lyder det, at kommunen selv skal kompensere skolerne. Pengene skal tages fra Mærk Næstved-puljen, mener de.