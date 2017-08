Se billedserie Sjællandskes omtale af Søren Revsbæks (V) »bodsgang«. Illustration: Robert Andersen

Politikere er uenige om hvad de besluttede

Næstved - 11. august 2017 kl. 10:22 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune, der er enige i Søren Revsbæks kritik. Kun DF's Githa Nelander erkender, hun tog sig en blunder.

En række politikere mener ikke, de har sovet i timen, da de stemte forvaltningens forslag om no cure no pay-modellen igennem i marts 2016.

- Jeg synes ikke, vi sov, siger Marianne Olsen (S).

Det samme siger Michael Perch (S) og udvalgets formand Anette Brix (K).

Søren Revsbæk (V) erkendte her i spalterne i sidste uge, at han ikke havde været vågen nok, da Center for Arbejdsmarked (Jobcenter Næstved) foreslog, at kommunen kun sendte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud i et et-årigt no cure no pay-forløb.

Ifølge Søren Revsbæk var det meningen, at det skulle være både jobparate og aktivitetsparate. Han må bare se i øjnene, at han stemte for det i udvalget - ligesom de andre.

Det fik utilsigtede konsekvenser for en række svage borgere, som følte sig kørt helt over. Det var sågar kontraproduktivt i visse tilfælde, da flere borgere gik helt i baglås, som man flere gange kunne læse her på siderne.

Sjællandske har efterfølgende talt med en række medlemmer af Beskæftigelsesudvalget.

Marianne Olsen (S) kan ikke huske, hvorfor det kun blev de aktivitetsparate.

- Vi tog udgangspunkt i de jobparate, siger hun.

Partikammeraten Michel Perch mener, at det var Søren Revsbæk selv, der var bagmanden for, at de aktivitetsparate kom med i puljen, fordi Søren Revsbæk og Githa Nelander ville have så mange med som muligt.

- Og så indgik vi et kompromis, siger han.

Michael Perch synes, Søren Revsbæks kritik i forrige mandags avis er lidt populistisk. Han er dog ikke klar over, hvorfor det så kun blev de aktivitetsparate, der blev valgt ud i første omgang.

- Nej, det forstå jeg heller ikke, siger han.

Senere på året kom de jobparate også ud i et no cure no pay-forløb - dog kun i et halvt år.

Githa Nelander erkender over for Sjællandske, at hun ikke var opmærksom på, at forvaltningen kun foreslog, at det var de aktivitetsparate, der blev sendt ud i første omgang.

- Nej, det så jeg ikke. Jeg tænkte, at det var de jobparate. Jeg troede ikke, det var et problem. Der fangede du mig med bukserne nede, konstaterer hun tørt.

Hun lover, at det ikke kommer til at ske igen, for mennesker skal have en ordentlig behandling. Hun konstaterer, at for mange havde for mange problemer ud over ledighed.

- Jeg har sovet. Jeg forstår ikke, at jeg ikke så det, siger hun.

Udvalgsformand Anette Brix (K) mener, at begge grupper blev diskuteret på møderne. Der skulle prøves noget nyt, erindrer hun.

Marianne Olsen overvejer om, det måske gik for hurtigt, som også Søren Revsbæk og Anette Brix har fremført.

- Jeg håber, vi har lært noget, så vi ikke begår de samme fejl igen. Vi kan altid gøre det bedre, siger hun.

- Nu skal vi tænke os om, siger Michael Perch.

Der har været kritik af, at de to grupper kontanthjælpsmodtagere fik samme behandling, da de blev sendt ud i de omdiskuterede forløb. Marianne Olsen fortæller, at de i udvalget bad om, at de fik en differentieret behandling.

- Det håber jeg, de fik, siger hun.

Udvalgsformand Anette Brix (K) er ikke enig. Hun mener, at udvalget besluttede, at det skulle være op til de tre aktører ,Hartmanns, Dekra og Næsborg, at beslutte, hvad de forskellige forløb skulle indeholde.

- Vi ville jo ikke gøre, som vi plejer, siger hun.