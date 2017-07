Se billedserie En række af de såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stod frem i Sjællandske, efter de havde tilbragt ca. seks måneder hos Dekra. De var meget kritiske over for forholdene. Illustration: Robert Andersen

Politiker: Udvalget snorksov - mens jobcenter lagde kursen

Næstved - 31. juli 2017 kl. 14:35 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har sovet i timen.

Det må Venstres medlem af Beskæftigelsesudvalget i Næstved Søren Revsbæk erkende i dag.

Han mener generelt, at den meget omtalte model til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde no cure no pay var en god ide, og han synes, at efter omstændighederne så har den også bevist sit værd.

Det beskrev han i et debatindlæg her på siderne torsdag.

Dette var dog ikke den oplevelse, som tre private aktører, der deltog i eksperimentet, havde. Hartmanns, Dekra og Næsborg takker nej til den nuværende ordning.

Søren Revsbæk, som var en af hovedmændene bag no cure no pay-initiativet, mener dog ikke, at Center for Arbejdsmarked (Jobcenter Næstved) skulle have sendt så mange af de såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud i den ordning.

Som han ser det, var det heller ikke meningen, men både han selv og resten af udvalget var ikke skarpe nok, da jobcentret præsenterede planen.

- Jeg og flere andre troede, det kun var de jobparate i første omgang, siger han til Sjællandske.

Søren Revsbæk har flere gange her i avisen beklaget, at jobcentret valgte at »flå« mange svage borgere ud af de forløb, de var i. Han har sagt, at det foregik unødigt hårdt, og at mange nok havde haft bedre af, at blive hvor de var.

Dette kan måske undrer nogen, da der på Beskæftigelsesudvalgets dagsordenen 14. marts 2016 står, at jobcentret planlægger at udsende 200 af de svageste aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i en no cure no pay-ordning.

Dette siger udvalget ja til, og strammer skruen yderligere, da det bestemmer, at det skal være 400 kontanthjælpsmodtager og ikke 200, som først foreslået. Det blev senere reguleret til 333.

For at sætte trumf på beslutter man, at det skal ske hurtigst muligt og senest 1. maj.

- Jeg var med til at tage beslutningen, og jeg tager min del af ansvaret, siger han.

Han fortæller, at det var ledelsen i jobcentret, der traf beslutningen, og den blev godkendt i udvalget.

Politikerne pressede på, for at det skulle gå stærkt, men det kom til at gå for stærkt, har Søren Revsbæk tidligere fortalt.

Og stærkt gik det. I november 2016 stod en række såkaldte svage borgere frem i avisen og fortalte om, hvordan de henslæbte tiden i et forløb hos Dekra.

Der blev brugt ord som spild af tid, kaffeklub og demotiverende. De var bage og usikre, og flere af dem var ufrivilligt blevet fjernet fra andre ordninger.

Set i bakspejlet havde Søren Revsbæk dog hellere set, at det var de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der var sendt til de tre private udbydere, Hartmanns, Dekra og Næsborg, for jobcentrets medarbejdere havde dermed haft bedre tid til at tage sig af de borgere, der har andre problemer end »bare« at mangle et arbejde.

- Så var det gået mere regulært til. I tilbageblik var det ikke en god ide, siger han.

Søren Revsbæk fortæller, da jobcentret gik i gang med at »støvsuge« kommunen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i foråret 2016, blev han ringet op af flere bl.a. mentorer, som klagede over, at de svageste borgere blev fjernet fra forløb, der fungerede.

Jobcentret burde have beholdt de svageste, for der har man tiden og ekspertisen til at hjælpe denne gruppe. De tre private aktører skulle så have brugt energien på at skaffe de andre i arbejde.

Og havde de tjent gode penge på det, så er det fint for Søren Revsbæk.

Han håber, at ordningen - no cure no pay - vil fortsætte - bare i en tilpasset udgave.