Politiet beslaglægger branderts bil

Politiet fik tirsdag aften en anmeldelse om en slingrende bilist, der på anmeldelsens tidspunkt kørte på Skyttemarksvej. En patrulje fik standset bilen på Parkvej kort efter. Bag rattet sad en 36-årig mand, der viste sig at have en promille, der var et godt stykke over det tilladte. Manden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Den 36-årige mand havde desuden tidligere fået frakendt kørekortet, men havde altså valgt at køre i frakendelsestiden. Politiet beslaglagde derfor også mandens bil.