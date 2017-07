Politi: Tvangsfjernet pige skulle smugles ud af landet

Hun flygtede sammen med sin bror til Nykøbing Falster, hvor de gemte sig for politiet på en campingplads. Onsdag aften fandt politiet frem til campingpladsen. Her anholdt de broren og deres far.

Politiet mener, at faren og broren havde planer om at tage pigen med til Sverige. Den formodning bekræftede pigen i sin forklaring til politiet.

Faren og broren blev varetægtsfængslet i fire uger, da dommeren mente, at der var fare for, at de ville stikke af på fri fod. Han begrundede det blandt andet med, at faren til daglig er bosiddende i Malaga. Broren var i forvejen efterlyst af politiet efter at være stukket af fra udgang i forbindelse med en tidligere fængselsdom. Han havde på anholdelsestidspunktet været efterlyst i cirka to år.