Kapelmester Svenn Skipper og skuespilleren Githa Nørby, her på vej til royal fest, medvirker, når Evita spiller i Arena Næstved den 24. maj. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Plads til 3000 når Evita spiller i Arena Næstved

Næstved - 17. januar 2017 kl. 11:21 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterkoncerten Evita bliver opført med både økonomisk støtte og underskudsgaranti fra Næstved Kommune.

Det skriver Sjællandske.

Byrådets økonomiudvalg besluttede mandag at give en underskudsgaranti på 200.000 kroner. Pengene kommer kun til udbetaling, hvis det stort anlagte arrangement giver underskud. Ud over underskudsgaranti giver kommunen et kontant tilskud på 140.000 kroner.

- Vi håber, at teaterkoncerten bliver en stor succes. Det er den slags arrangementer, der kan give gode oplevelser i arenaen. Vi har tidligere givet underskudsgaranti til blandt til Verdensballetten og festugen. Men vi håber naturligvis, at der sælges så mange billetter, at der ikke bliver brug for garantien, siger borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske.

Og tilføjer, at succes-arrangementer kan betyde, at arenaen »får en pose penge på kistebunden«, så det ikke bliver nødvendigt at søge underskudsgaranti.

Evita skal opføres som en teaterkoncert i Arena Næstved 24. maj med sangeren Anette Heick som Evita. De øvrige medvirkende er Jesper Lundgaard, Henrik Launbjerg, Guido Pavetalu og Karen Nordly-Holst. Symfoniorkestret ledes af kapelmester Svenn Skipper.

Næstved Koret, Danmarks Radios Vokalensemble og Musical Akademiet fra Fredericia medvirker. Desuden medvirker 20 børn fra Sct. Jørgens Kor.

Det er planen, at skuespillerikonet Ghita Nørby skal indlede teaterkoncerten med en velkomsttale.

Der bliver plads til 3000 tilskuere i Arena Næstved, og billetterne koster 550 og 520 kroner.