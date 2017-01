Det er strækningen i fugleflugt, der fastlægger prisen for din togtur.

Pip-pip: DSB-zoner udregnes i fugleflugt

Næstved - 25. januar 2017 kl. 12:45 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et mærkværdigt zone-system baseret på passerede zoner i fugleflugt, gør en rejse med rejsekort fra Næstved til Holte billigere end en tur fra Næstved til København. Det selv om du på turen til Holte skal over København og videre med s-tog. Turen fra Næstved til København koster med rejsekort 95 kroner. Turen til Holte - hvor du altså først skal over København - får du for 65 kroner.

Ægteparret Finn og Birthe Thomsen benytter ofte disse to strækninger.

I København besøger de museer, tager på restaurant og nyder andre kulturelle tilbud. Når turen går til Holte, er det for at besøge datter og passe barnebarn.

- Det virker mærkeligt og næsten lidt komisk, at den længere tur er billigere, siger Finn Thomsen.

Centerchef i Movia, Eskil Thuesen, forklarer, at det ikke er længden, du rejser, der bestemmer prisen, men antallet af zoner du passerer, der er det afgørende. Ud fra den logik burde turen til Holte jo stadig være væsentlig dyrere, da man rejser gennem København for at komme til forstaden nord for København.

Men der er en forklaring. Movias priser er nemlig ikke bestemt ud fra, hvor mange zoner du rent faktisk rejser gennem, men derimod hvor mange zoner du passerer, hvis du tager turen i fugleflugt.

Set udefra kan det virke lidt pip-pip, men det handler om fairness overfor kunden.

- Det er lavet på denne måde for at undgå, at du skal betale ekstra for at tage en omvej. Altså at du ikke skal betale for, at du ikke kan komme direkte til din destination, siger Eskild Thuesen fra Movia.

Set i fugleperspektiv passerer du 13 zoner for at komme til København og kun 11 for flyveturen til Holte.

Det er dog ikke alle strækninger, hvor fugleflugts-princippet er gældende.

Skal du over vand passerer du et zonefrit-område og her gælder reglerne ikke for fugleflugt.

- Vores fugle har vandskræk, siger Eskil Thuesen.