Frisør Maj Juul er nu også parykfrisør. Hun hjælper borgeren med at finde den rette paryk ud fra 830 hårmodeller fra firmaet Vila´s Skandinavisk Parykcenter. Hun har nu indrettet et rum i salonen specielt til formålet. Foto: Per Witt

Parykfrisøren hjælper: Få en god hårdag - hver dag

Næstved - 20. juni 2017 kl. 11:56 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er vist ingen, der synes det er særlig sjovt at miste håret på hovedet, hvad enten man har været gennem en kræftbehandling, er ramt af en sygdom som Alopecia, eller har mistet områder med hovedhår af andre grunde.

Men i det mindste er der råd for dette. En paryk er løsningen enten for en periode til håret gror ud igen eller hos den der skal bruge paryk for resten af livet.

Lokalt har Vila´s Skandinavisk Parykcenter gennem en del år haft lokale på Mogenstrup Ældrecenter men fra medio maj har frisør - og nu også parykfrisør - Maj Juul i frisørsalonen Meduza på Fodbygårdsvej 16 i Næstved overtaget forhandling, tilpasning og vejledning i daglig brug af parykker fra Vila´s Skandinavisk Parykcenter.

- Jeg havde helt tilfældigt hørt, at firmaet ville stoppe i Mogenstrup og derfor søgte en samarbejdspartner i Sydsjælland. Så nu kan man komme hos os i salonen i Næstved og få lige den paryk, man ønsker, siger Maj Juul med et smil. Hun har naturligvis grundigt sat sig ind i, hvad det vil sige at være parykfrisør.

- Jeg har også indrettet et specielt lokale, hvor borgeren og jeg - og eventuelle pårørende - i ro og mag kan finde den helt rigtige parykmodel. Vila har 833 forskellige hårmodeller i op til 10 forskellige farver pr. model - og nogle med reflexer og udgroninger. Vi beder borgeren tage et foto med fra man havde eget hår og bruger dette som udgangspunkt, når vi skal finde den optimale paryk og farve. Så får vi et udvalg hjem og sammen med borgeren vælger vi den helt rigtige, fortæller Maj Juul.

Efterfølgende klippes og tilpasses parykken til præcis den frisure, som kunden ønsker. - Parykkerne er helt utrolig naturtro. I dag kan parykker laves, så man slet ikke kan se overgangen f.eks. i panden, og de kan laves, så de er gennemsigtige, f.eks. i hovedbunden, forklarer Maj Juul, der også vil tage ud til de borgere, der ikke har mulighed for at komme forbi Meduza.

Der gives tilskud til paryk i tilfælde af, at man har mistet håret på grund af sygdom. Vila´s Skandinavisk Parykcenter har aftale med regionerne og borgeren skal blot skaffe en rekvisition fra kommunen.

Nogle parykker er lavet af syntetiske fibre mens andre er håndlavede i ægte hår. De produceres både i Østen samt bl.a. Frankrig og Tyskland. Har man kun midlertidigt brug for paryk får man oftest tilskud til en enkelt paryk. Ved permanent behov for paryk er mulighederne og tilskuddene individualiserede og målrettet den enkelte bruger.

Ud over parykker har Meduza også de nødvendige plejemidler til vedligeholdelse af en paryk samt et udvalg af speciallavede tørklæder, som primært kan bruges, når man ikke har parykken på.