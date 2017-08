Specialanklager Susanne Bluhm førte begge sager ved Retten i Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: På en halv time i retten: To dømt for børneporno Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På en halv time i retten: To dømt for børneporno

Næstved - 31. august 2017 kl. 16:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for en halv time lykkedes det Retten i Næstved at få idømt to mænd betingede fængselsstraffe for besiddelse af børneporno. I begge tilfælde var der tale om tilståelsessager.

Først blev en 31-årig mand fra det centrale Næstved dømt for at have haft 87 pornografiske billeder af personer under 18 år på sin computer. Den var i juni sidste år blevet ransaget af politiet i en anden forbindelse, der ikke kom en straffesag ud af.

To af billederne var i den groveste af de tre kategorier, der viser børn blive voldtaget eller udsat for trusler og vold, mens 26 var i den »milde« kategori 1 og 59 i kategori 2. Dommen endte med at lyde på 14 dages betinget fængsel på grund af mandens gode personlige forhold.

- Når straffen i en sådan sag skal udmåles, skelner vi mellem, om man blot har besiddet materiale eller også videreoverdraget det. Samtidig kigges der på mængden og hvor groft materiale, der er tale om, forklarer specialanklager Susanne Bluhm, som i fredags mødte i sagen.

Hun var også anklager en halv time senere, da en 65-årig mand, ligeledes fra det centrale Næstved, blev idømt tre måneders betinget fængsel. Samtidig er det nu op til kriminalforsorgen, om den 65-årige skal i psykiatrisk behandling.

Han indleverede i marts 2016 en af sine computere til reparation og havde glemt, at der var børneporno på den. Sagen blev naturligvis meldt til politiet, som ransagede mandens bopæl.

Her blev der fundet børneporno på tre forskellige bærbare computere og to eksterne harddiske. Der var i alt 1595 billeder og 469 filmsekvenser fordelt på 551 billeder og 34 film i kategori 1, 953 billeder og 411 film i kategori samt 91 billeder og 24 film i kategori 3.

Begge mænd modtog deres domme, der også indebar konfiskation af deres elektroniske udstyr, som var blevet benyttet til opbevaring af det modbydelige materiale.