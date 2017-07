Se billedserie Joakim Martens er indehaver af Enø-Segway, der tilbyder guidede ture i Karrebæksminde-området. Her er vi netop ved at passere Græs- oppebroen, og jeg har endnu ikke helt føling med min Segway. Fotos: Anders Ole Olsen

På Segway i regn og blæst

Næstved - 23. juli 2017 kl. 18:09 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man kører Segway, handler det om at finde balancen og ikke mindst at tro på sig selv.

Jeg har aldrig før kørt Segway. Jeg har stået på én en enkelt gang, og det var ingen succes.

Jeg må da også indrømme, at jeg ikke er helt tryg ved situationen, da jeg placerer begge fødder solidt på brættet og tager fat i styret. Jeg skal på en guidet tur med Enø-Segway, og indehaver Joakim Martens giver en hurtig instruktion i, hvordan jeg kører frem, tilbage, drejer til den ene side og til den anden. Det sværeste er at finde balancen, så den holder stiller.

Han fortæller mig, at jeg skal bruge min egen krop til at finde lige det punkt, hvor jeg står i ret position. Ikke for meget vægt fremover, for så kører Segwayen frem. Og heller ikke for meget vægt bagover, for så kører den tilbage.

Det er lettere sagt end gjort.

Forinden har jeg fået både hjelm, knæ- og albuebeskyttere på. Og jeg har også skrevet under på, at jeg selv hæfter for de skader, som Segwayen eller jeg selv måtte få, hvis vi vælter.

Joakim Martens forsikrer dog, at en Segway ikke vælter så nemt.

- Den kan ikke vælte. Du vælter før den. Man kan falde af, men Segwayen vil hele tiden sørge for at holde sig plan, forklarer han.

Af sted med os. Jeg får hjælp til at komme ud over kantstenen og tænker allerede ved det første bump, at det her kommer aldrig til at gå godt.

Jeg er skeptisk, og det småregner og blæser lidt, da vi kører forbi minigolfbanen og rundt om hjørnet, inden vi kommer forbi Enø Bageri og op langs kanalen Ved Broen.

Der er en del biler ved Græshoppebroen, og det er svært at dreje. Jeg får dog hurtigt føling med Segwayen og finder også balancen, så jeg kan stoppe helt op - uden den triller.

Det er vigtigt at holde afstand til kantstene, kigge efter huller og bump på veje og stier.

En fjollet idé

Første gang Joakim Martens prøvede en Segway var i februar 2016 på en udstilling hos en virksomhed i Næstved, som han skulle sælge trykvarer til via sit arbejde hos Just-print. Og mere skulle der ikke til. Så var han solgt.

Idéen til Enø-Segway fik han siden sammen med indehaver af Næstved Legeland, Kim Kolacinski. De byggede sammen en Segway bane op af paller, hvor man kunne prøve kræfter med en Segway. Samtidig startede de guidede ture i Karrebæksminde-området.

- Det var en fjollet idé vi fik, der siden har udviklet sig, fortæller Joakim Martens, der er født og opvokset i Karrebæksminde.

Meget af familien bor stadig i området. Hans onkel ejer blandt andet Martens Røgeri. Han selv er flyttet til Næstved med sin kone og deres to børn, men de har sommerhus ved Vesterhave og kommer derfor ofte i området.

I år er der ingen bane i Karrebæksminde, men fortsat rig mulighed for guidede ture i sommerlandet for maksimum fire personer af gangen. Der er altid en guide med, som undervejs fortæller historier om området og de ting, man kører forbi.

- Det er et farligt legetøj bare at overlade, siger 40-årige Joakim Martens,

Man kører forbi steder som Karrebæk Kirke, Karrebæk Mølle, Vesterhave stranden, Lysestøberiet på Enø og mange andre steder. Turen tager minimum en time. Erfaringen er dog, at når først de er ude at køre, tager det altid lidt længere tid.

- Vi kommer i områder, hvor man ellers normalt ikke ville køre. Man opdager mange områder, som man ikke kendte. Det synes jeg er fedt, konstaterer Joakin Martens.

På dagens tur kører vi blandt andet forbi Christian Sørens Havn, hvor der er udsigt til både Gavnø og Karrebæk Kirke og mølle. Det er efterhånden begyndt at regne og blæse en del, men vi kører videre.

En Segway kan klare alt slags vejr - undtagen sne. Det er for farligt, hvis man glider.

Vi kører på en såkaldt Segway X2 med brede terrængående dæk. En del af turen er off road, og det gælder hele tiden om at holde øje med, hvor du kører og ikke mindst bredden på Segwayen.

Vi kører langs Karrebækvej mod kirken og møllen. Da vi kører ned ad bakken er det som om, at Segwayen selv bremser. Den kan køre højst 20 km/t og korrigerer selv, når man når det punkt.

Joakim Martens fortæller, at den har to indstillinger: Skildpadde og hare. Og han har da alligevel så meget tiltro til mine evner, at indstillingen på min er hare.

Ved Karrebæk Mølle skal vi passere en skråning for at komme op. Det lykkes uden hjælp. Jeg har efterhånden føling med, hvordan Segwayen skal håndteres. Vi kører under møllen, rundt og ned igen.

Kold og gennemblødt

Videre gennem Karrebæk og til sommerhusområdet ved Vesterhave. Vi kører gennem små stisystemer. Her beslutter vi os for at køre tilbage mod parkeringspladsen igen ved minigolfbanen.

Nu regner og blæser det for alvor, og jeg er efterhånden godt kold og gennemblødt.

- Det klarede du da fint. Jeg har set det, der er værre, siger Joakim Martins, da vi har parkeret Segwayen igen, og jeg er hoppet ned.

Jo, tak. Jeg følte nu også, at jeg havde rimelig godt styr på det. Det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg hopper op på sådan en. Og så bestiller jeg gerne solskin.