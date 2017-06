50 parkeringspladser foran Hotel Kirstine giver politisk splittelse i Byrådet. Foto: Anna C. Møhl

P-pladser splitter Byrådets store partier

Næstved - 13. juni 2017 kl. 07:19 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotel Kirstines ønske om at købe en parkeringsplads i hjertet af Næstved, kan ende med at blive et politisk slagsmål.

Byrådets to største partiet, Socialdemokratiet og Venstre, er internt uenige om vilkårene for, at hoteldirektør Henrik Green får lov til at købe 50 parkeringspladser.

Det står klart efter et møde i Byrådets tekniske udvalg mandag eftermiddag.

Formand for teknisk udvalg, Søren Revsbæk (V), socialdemokraten Helle Jessen og Enhedslistens Thor Temte har intet imod, at hotellet kan købe parkeringspladsen.

Men det skal være på betingelse af, at det ikke kun er hotellets gæster, der har adgang til asfalten. Hvis der er tomme pladser på den privatejede plads, mener den umage trio, at der skal være offentlig adgang med en restriktion på parkering i maksimalt en time.

Flertallet i udvalget mener derimod, at det kun er hotelgæsterne, der skal have lov til at parkere på pladsen.

Venstres gruppeformand og medlem af teknisk udvalg, Karsten Nonbo, afviser, at sagen giver et mudret billede af, hvad man egentlig mener i Venstre.

- Det er jeg ligeglad med. Jeg står på mål for mine holdninger og jeg har opbakning i Venstre. Det er ikke første gang Søren (Revsbæk, red.) rider alene og han slipper som regel godt fra det. Vi har desværre mistet vandrehjemmet, og så skulle da pokker, om vi tvang en driftig hoteldirektør til at sige ja til nogle restriktioner. Hvad nu hvis en hotelgæst glemmer at lægge sin parkeringstilladelse i forruden? Nej, nej, nej. Sikke et bøvl der ville blive, når hotellet skal have annuleret p-bøden. Vi har bureaukrati nok i forvejen, siger Karsten Nonbo.

