Freja Lynæs Larsen er Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget til november. Hun arbejder for Næstved Kommune og kender til presset, når man offentligt lufter sin kritik. Foto: Robert Andersen

Om ytringsfrihed: At tale eller ikke at tale - det er det store spørgsmål

Næstved - 15. juli 2017 kl. 08:11 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der florerer for tiden en række anonyme historier om kritisable forhold på Center for Arbejdsmarked (Jobcenter Næstved).

Samtidig kan man på Næstved Kommunes Facebook-side læse et skriv fra en eller flere anonyme personer, der roser Center for Arbejdsmarked og chefen Torben Bahn Petersen.

Der er tilsyneladende en modvilje mod både at kritisere og rose sin arbejdsplads - hvis man altså skal lægge navn til.

Det har Sjællandske talt med Freja Lynæs Larsen om. Hun er ansat i Næstved Kommune som socialpædagog og har selv mærket presset, da hun rejste en kritik af sin arbejdsplads i byrådssalen.

Freja Lynæs Larsen er spidskandidat for Enhedslisten til det kommende kommunalvalg. Hun arbejder til daglig på forsorgshjemmet på Marskvej med de svageste og mest udsatte mennesker i kommunen - de hjemløse.

Hun kender også til de mange rygter, der summer rundt i miljøet blandt ansatte i kommunen.

- Jeg hører det fra flere steder, at folk ikke tør ytrer sig, siger hun.

Det drejer sig om skolelærere, pædagoger og sagsbehandlere på jobcentret. Hun fortæller, at skolelærere frygter for deres job, og derfor ikke tør sige deres mening om alle de nye tiltag på skoleområdet. Pædagoger, der ikke tør fortælle om, at de er for få på arbejdet, og dermed har ansvaret for alt for mange børn.

- Det er ikke kun i ydertimerne. Det er også midt på dagen, siger Freja Lynæs Larsen.

Hun fortæller, at sagsbehandlere på jobcentret siger, at de har så store sagsbunker, at de ikke kan give den enkelte borger en ordentlig behandling.

- De frygter fyring, hvis de siger noget negativt, siger Freja Lynæs Larsen.

Og hun ved, hvad hun taler om.

Freja Lynæs Larsen havde i forbindelse med sit arbejde observeret, at Næstved Kommune ikke overholdt lovgivningen. Der blev ikke lavet handleplaner for de hjemløse på forsorgshjemmet.

Det var blevet meddelt til ledelsen, som bragte kritikken videre, men intet skete.

Freja Lynæs Larsen fik sagen op i byrådet gennem sit arbejde i Enhedslisten, og det faldt ikke i god jord i embedsapparatet.

- En trak mig til side, og spurgte, om jeg ikke vidste, hvordan politik virker, siger hun.

En anden fortalte, at ledelsen i kommunen arbejdede på at indkalde hende til en tjenstlig samtale - det blev dog aldrig til noget, men hun mærkede presset. Det var ikke velset at være kritisk - det var dog den forkerte, de lagde pres på.

- De, der kender mig, ved, at jeg er en, der kæmper, siger hun.

Men en tjenestelig samtale er en alvorlig sag. Den kommer til at stå i de ansattes papirer.

Freja Lynæs Larsen har også skrevet på Facebook om offentligt ansattes ret til at ytre sig, men hun mener ikke, at det er på det politiske niveau, at problemet ligger.

Hendes kritik blev vel modtaget i byrådet, og borgmester Carsten Rasmussen har sagt, at de ansatte er velkomne med kritiske kommentarer.

- Noget er måske bare rygter, men hvis det ikke er, så skal man tage det op, siger hun.

Nogen skal gå forrest. Nogen skal turde udtale sig. Hun mener, at der handler om at skabe en kultur, hvor der ikke er frygt for repressalier.

- Man skal have en person, man kan gå til, der kan gå videre, siger Freja Lynæs Larsen.

En slags Næstved Kommunes Ombudsmand - hun nikker.

Hun ved, at det er svært, når det potentielt handler om de ansattes livsgrundlag.

- Der er nogen, der mener, at det er et stort problem, mens nogen siger, at det ikke findes, siger hun.

Selv er hun ikke i tvivl om, at problemet er reelt.

- Vi skal tale om det, siger hun.

Hun mener, at det er en god ide at gå til sin leder med kritikken først, inden man går ud i offentligheden. Det er dog ikke et krav.

Freja Lynæs Larsen mener, at alle bliver bedre, hvis de lytter. Det er folk på gulvet, der ved mest.

- Vi skal tale om, at det findes, og vi skal skabe den kulturændring, siger hun.

Hun håber, at de mange udskiftninger på direktionsgangen og på centerchef-niveau kan betyde, at der rent faktisk sker en ændring.

- I bund og grund handler det om, at folk føler sig sikre, så de tør sige, når den er gal, for det er borgerne, vi arbejder for, siger hun.

Det er ikke kun i Næstved, at diskussionen kører om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Et udvalg nedsat af regeringen kom i 2015 med et længere kommissorium om emnet, og DR-journalisten Jesper Tynell udgav i 2014 bogen »Mørkelygten« udelukkende baseret på anonyme kilder i statsadministration med artige afsløringer til følge - et mesterstykke i sløring.

I 2016 skrev Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Nielsen en kronik i Jyllands Posten, hvor han i første linje skriver:

- Der er et problem med offentligt ansattes ytringsfrihed!

Han mener, at eksempler fra hans arbejde sætter spor og skræmmer medarbejderne til tavshed.

Og han fortsætter:

- Meget tyder på, at frygt for f.eks. karrieremæssige konsekvenser og skjulte sanktioner i en vis udstrækning afskærer de ansatte fra at bruge deres ytringsfrihed. Et kvalificeret gæt er, at problemet ikke er mindre i tider med offentlige nedskæringer.

Det ser ud til, at Ombudsmanden tager problematikken alvorligt.

Tager man den alvorligt i Næstved?

Har der udviklet sig en kultur blandt ledere og medarbejdere, hvor det er ilde set at rejse kritik at forholdene i Næstved Kommune?

Bruger lederne rygterne om sanktioner til at styre medarbejderen, eller bruger medarbejderne rygterne til at disciplinere hinanden - en form for selvjustits?

Ingen ved det tilsyneladende.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) mener ikke, at der er reelle problemer i kommunen på dette punkt.

Han kender til rygterne, men alle undersøgelser viser det modsatte.

- Jeg har spurgt, og Tomas Therkildsen (tidl. kommunaldirektør. red.) har spurgt, om der findes eksempler på, at nogle er blevet afskediget eller sanktioneret for at være kritiske. Der er ikke et eneste tilfælde, siger Carsten Rasmussen.

Han fortæller, at han har et nært samarbejde med LO i Næstved, og han har aldrig oplevet, at der har været nogen sager.

- Vi har fået ros af HK, siger han.

Han slår fast, at hvis der havde været kritik, ville han have hørt om det.

Carsten Rasmussen mener, det er brandærgerligt, hvis det er sådan, at man ikke tør udtale sig, og er der nogen, der oplever det, står hans dør altid åben.

- Jeg oplever, det som et problem, hvis ikke medarbejderne kan sige det til chefen. I skal sige det, så vi kan gøre noget ved det, opfordrer han.

Han har selv hørt om ukonkrete rygter, og på Næstved Ressource Center har der gennem længere tid været store samarbejdsproblemer. Så store at eksterne konsulenter har været tilkaldt for at prøve at løse problemerne.

Den store udskiftning i toppen af kommunens administration får nu Carsten Rasmussen til at tage fat i den nye ledelse, for at få den til at gøre det klart for ledelse og medarbejdere, at det er ok at fremføre kritik af kommunen i det offentlige rum.

- Jeg vil tale med de nye direktører. De skal få det til at sive ned i systemet, siger han.

Han opfordrer igen medarbejderne til at komme frem, så det kan blive undersøgt.

- Det er folk, der ved, hvor skoen trykker, siger han.

Hvis ikke de ansatte melder ud, så har kommunens personalepolitik spillet fallit, mener han.