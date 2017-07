Østre Landsret stadfæster byrettens ophævelse af navneforbud i sag om drabsforsøg.

Østre Landsret ophæver navneforbud

Næstved - 21. juli 2017 kl. 12:23 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret stadfæster byrettens ophævelse af navneforbud i sag om drabsforsøg i bandemiljøet.

Forrige fredag blev de to 18-årige Bandidos-aspiranter Martins Sindlev Clausen og Tobias Falk Pedersen hver idømt otte års fængsel for et drabsforsøg og flere skudepisoder i Næstveds gader.

Ved domsafsigelsen blev navneforbuddet ophævet, men da forsvareren kærede afgørelsen til Østre Landsret, var navneforbuddet stadig gældende frem til landsrettens afgørelse.

Martin Sindlev Clausen og Tobias Falk Pedersen var en del af bandekonflikten mellem Bandidos og Satudarah, der rasede i efteråret 2016 i Næstved.

De to rocker-lærlinge blev i byretten kendt skyldige i drabsforsøg begået mod et 30-årigt medlem af rockergrupperingen Satudarah MC.

Drabsforsøget fandt sted sent om aftenen på Parkvej 23. september.

Satudarah-rockeren blev ramt af i alt fire skud, men overlevede angrebet.

På dagen for drabsforsøget lagde Martin Sindlev Clausen et billede ud på Facebook, hvor han var iført tøj med støttetilkendegivelser til Bandidos.

Billedet var desuden ledsaget af teksten »RED&GOLD. FUCK THE OTHER GANG. ITS ALL ABOUT THE FAT MEXICAN«, der refererer til Bandidos' klubfarver og logo.

I byretten blev Facebook-opslaget brugt som bevisførelse for tilknytningen til rocker-grupperingen.

De to mænd fra Næstved blev også kendt skyldige i to skudepisoder på Kildemarksvej. Her blev der skudt mod to villaer. Ingen blev ramt ved skyderierne på Kildemarksvej.

Generelt var Næstved hårdt ramt af skyderier i efteråret 2016.

Nogle af disse er altså nu blevet forbundet med de to Bandidos-relaterede teenagere.

Martin Sindlev Clausen og Tobias Falk Pedersen ankede begge byrettens dom til frifindelse, og sagen skal senere for Østre Landsret.