Biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs beklager, men det nye tidsbestillingssystem har bare ikke fungeret ordentligt. Hun håber og tror, at det værste er overstået. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Nyt system giver IT-nedsmeltning - borgere og medarbejdere koger over

Næstved - 10. februar 2017 kl. 08:46 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vist nærmest et grundvilkår, at det skal gå galt, når der bliver indført et nyt IT-system.

Derfor var det vel også nærmest selvklart, at det ville gå galt, da Næstved Kommune indførte en nyt og ensartet tidsbestillingssystem for et par uger siden.

Det kom til at gå ud over Christian Jensen, da han i går skulle have fornyet sit kørekort. Det gik helt kludder i tidsbestillingerne.

- Min oplevelse kunne jo så have været et enkeltstående tilfælde, men det er det ikke. Da jeg stod og sundede mig, oven på det svar jeg fik fra maskinen, kom nogle af mine gode venner henne fra skranken. De havde været udsat for en lignende hændelse, siger han.

Biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs er pinlig bevidst om, at det er gået galt.

- Det har givet os så mange dårlige oplevelser. Det er den værste indførsel af nyt IT, jeg har været med til, siger hun.

Hun fortæller, at et af problemerne er, at de borgere, der har fået en tid i det gamle system, ikke er blevet ordentligt overført til det nye system. Der har også været problemer med at logge sig ind og bestille nye tider, ligesom der har været dobbeltbookinger som resultat af overgangen mellem to systemer.

Medarbejderne har været meget pressede i denne periode, fordi det er dem, der har haft den direkte kontakt til de borgere, der har været forvirrede.

Det skulle være nemmere for alle, men ind til nu har det givet både medarbejdere og borgere flere grå hår i hovedet.

Før eksisterede der flere forskellige tidsbestillingssystemer i kommunen, og tanken var, at alle skulle have det samme.

Karen Delfs forventer dog også, at det meget snart er oppe i fulde omdrejninger, og så bliver det godt, mener hun.