Nyt egnsteater indviet: Vil nå alle afkroge

På billedet her anes Linda Frederiksen (S), formand for kulturudvalget, som sluttede talerækken af med at stå for vielsen mellem Dansk Rakkerpak og Faster Cool. Det nye egnsteater er faktisk en fusion mellem disse, og ?med fuld teatralsk gyldighed? blev parterne erklæret for ?rette rakkerpak?. Herefter blev der kamp om bruden, og da Niels Peter Kløft fik sig et kys, snuppede hans kollega i teaterets kunstneriske ledelse, Niels Grønne, brudebuketten og overfaldt den ene tredjedel af ægteskabet. Det var naturligvis en helt forståelig harme, idet Niels Grønne i virkeligheden er gift med Faster Cool ? alias Camille í Dali Grønne, det tredje medlem af ledelsen. Heldigvis var der sørget for en sikkerhedsvagt på stedet, så slagsbrødrene hurtigt kunne skilles ad og den planlagte teaterforestilling gennemføres. Fotos: Jens Wollesen

