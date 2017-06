Se billedserie En lokalplan skal gøre det muligt at bygge boliger mellem Baunehøj Ridecenter og Halfdan Rasmussens Vej. Foto: Mogens Lorentzen

Nyt boligområde ved Baunehøj

Næstved - 13. juni 2017 kl. 10:51 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går stærkt med udbygningen af Digtervejskvarteret i Næstved. Byrådet har netop sendt et lokalplanforslag for Klosterlunden med 200 boliger i høring. Og nu gælder det Baunehøj-arealerne, der er nærmeste nabo.

Det er ejeren af Baunehøj Ridecenter, der ønsker at udstykke 3,9 hektar. Området kan bebygges med 36 boliger umiddelbart syd for rideskolen. Og det er planen, at det nye boligområde skal vejbetjenes fra Halfdan Rasmussens Vej og videre ad Chr. Winthers Vej.

Netop vej-betjeningen har været til debat i grundejerforeninger. Alle har protesteret mod, at Chr. Winthers Vej har udsigt til mere trafik. Men ifølge teknisk udvalgs formand Søren Revsbæk (V) er Chr. Winthers Vej en såkaldt facadeløs vej. Det betyder, at ingen har direkte ud- eller indkørsel til vejen. Og antallet af bilister i døgnet er ifølge kommunens nyeste målinger under 700.

Byrådets Plan- og Ejendomsudvalg har princip-godkendt det nye Baunehøj-projekt. Og forvaltningen går nu i gang med at udarbejde en lokalplan. Den kan skal i høring i efteråret, og det betyder, at den tidligst kan godkendes omkring nytår. Og derefter kan byggemodningen af det nye boligområde med 36 grunde starte. Og være byggeklar i foråret 2018.

Formanden for Plan- og Ejendomsudvalget, Daniel Lillerøi (S), siger, at når et område i kommuneplanen er udlagt til boliger, så skal kommunen udarbejde en lokalplan, hvis ejeren ønsker at bebygge et område. Han er ikke bekymret for øget trafik på Chr. Winthers Vej, men siger:

- Vi foretager nogle trafikmålinger, og de resultater tager vi naturligvis alvorligt. Men udgangspunktet er, at det kan lade sig gøre, at benytte de eksisterende veje som adgangsvej til de nye udstykninger, siger Daniel Lillerøi.

Selv om der udstykkes 36 grunde er der stadig plads til rideaktiviterne på Baunehøj Ridecenter. Mellem det nye boligområde og rideskolen etableret et beplantningsbælte - eventuelt på en vold.