Ejer af Windhager Danmark, 50-årige Preben Larsen (tv.) og 37-årige Lars Ditlevsen, ejer af HT VVS (i midten), er flyttet ind på Militæsvinget 3. Det er 36-årige Oday Qazo, ejer af Q-Auto, der ejer ejendommen. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Nye naboer holder åbent hus i weekenden

Næstved - 06. september 2017 kl. 13:35 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det halve i husleje, sparring med andre erhvervsdrivende og øget kundeaktivitetet.

Det er nogle af årsagerne til, at virksomhederne HT VVS og Windhager Danmark for knap et halvt år siden flyttede sammen i lejede lokaler hos Q-Auto på Militærsvinget 3 i Næstved.

Det fejrer de to nytilkomne virksomheder med åbent hus fredag 8. og lørdag 9. september fra klokken 10 til 16.

36-årige Oday Qazo flyttede i april 2016 sit autoværksted, Q-Auto, fra Fensmark til Næstved, hvor han havde købt de gamle bygninger på Militærsvinget 3, efter de havde været til salg i fem år.

Allerede ved indflytningen var det Oday Qazos plan at udleje halvdelen af bygningen.

- Det har hele tiden været meningen, at en del af bygningen skulle udlejes, men vi skulle lige selv være klar først, siger Oday Qazo, der har renoveret bygningen grundigt.

Blandt andet er der for nylig kommet et nyt facadeparti med porte i ejendommen, så han kan udstille og sælge nyere brugtbiler under tag.

Med aftalen er det meste af bygningen nu taget i brug. I den ene ende holder Q-Auto til, mens HT VVS og Windhager Danmark deler kontor- og lagerfaciliteter i den anden ende. Et mindre lokale mellem virksomhederne er fortsat til leje.

For Lars Ditlevsen, 37 år og ejer af HT VVS, gav det god mening at dele lokaler med 50-årige Preben Larsen og hans virksomhed Windhager Danmark, der er skandinavisk grossist for det østrigske fabrikat af samme navn.

- Preben importerer pillefyr, og dem vil vi naturligvis gerne sætte op, siger Lars Ditlevsen, der i seks år var selvstændig VVS-installatør.

For knap tre år siden fik han mulighed for at blive en del af HT VVS, som han siden har overtaget efter stifteren Henrik Thomsen. Da lå firmaet på Depotvej, men for et halvt år siden flyttede de til Militærsvinget.

Det samme gjorde Preben Larsen, der med knap 20 års erfaring fra varmebranchen indtil da i fem år havde drevet Windhager Danmark hjemmefra.

Han ønskede sig mere professionelle rammer med bedre plads til at vise varerne frem. Desuden har han netop fået hele Skandinavien som salgsområde, hvorfor den ekstra lagerplads er kærkommen.

Samarbejdet kom i stand, efter HT VVS havde sat et par eller tre af Preben Larsens kedler op, som Lars Ditlevsen siger.

- Jeg havde hørt, at han ledte efter bedre lokaler med plads til et showroom, siger Lars Ditlevsen.