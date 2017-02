Ny skoleleder på vej til Holmegaardskolen

Skolechef i Næstved Kommune, Lars Nedergaard, har svært ved at få armene ned. Efter blot tre ansøgninger til stillingen som skoleleder på Holmegaardskolen valgte ansættelsesudvalget for et par uger siden at genopslå stillingen i håb om at få flere ansøgninger og ikke mindst et bredere ansøgerfelt.