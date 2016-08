Sådan så det ud, lige efter den røde snor var blevet klippet over i fredags. Allerede kort efter åbningen af den nye skole, drømmes der om større elevantal og mere lokaleplads. Fotos: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Ny privatskole drømmer om elevfordobling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny privatskole drømmer om elevfordobling

Næstved - 30. august 2016 kl. 20:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge blev Karrebæk Privatskole officielt indviet, da byrådsmedlem i Næstved Cathrine Riegels Gudbergsen (V) klippede den røde snor over.

Der er i øjeblikket indskrevet 56 elever på den nye privatskole, og det er tæt på maksimumgrænsen. Der er højst plads til 70 skolebørn i de nuværende lokaler, som tidligere blev brugt til lejrskole.

- Drømmen er at udvide med op til fire nye, moderne undervisningpavilloner, der hver rummer to klasselokaler og et toilet, afslører skoleleder Casper Nørby-Jæger.

Han forklarer, at pavillonerne kommer samlet, så der ikke skal foregå byggeri på skolen. Dermed kan de leveres, lige så snart der er penge til dem.

- Det er et spørgsmål om økonomi. Ud over vores pædagogiske tilgang til den nye skole, skal vi også drive en virksomhed og have flere børn ind. Der vil komme pres på for flere lokaler og mere plads, siger Casper Nørby-Jæger og fortsætter:

- Vi skal gerne være 80, 100, 120 elever - det er drømmen, men det skal være ad åre. Det kræver også, at vi leverer et ordentligt produkt.

På den nye privatskole bliver der også lagt stor vægt på det sociale, og alle elever skal spise frokost sammen.

- Vi skulle faktisk have haft en madmor fra start, men der har ikke været plads endnu. Vi har et stort, lækkert industrikøkken, men lige nu optager vi al pladsen. Når der bliver frigivet noget lokaleplads, får vi en madmor, så alle elever kan få god, økologisk mad for 500 kroner om måneden, lyder det fra Casper Nørby-Jæger.

Skolelederen vil godt love, at ordningen kommer på plads i løbet af skoleåret, men han tør ikke sige, om det bliver inden eller efter nytår.