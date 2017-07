Ny privat daginstitution i Ringstedgade

De har begge erfaring som dagplejere og tog initiativ til at starte Blomsterhaverne som dagpleje i 2013 i Tårnby. Nu kaster de to sig også ud i at drive en integreret daginstitution i Næstved med plads til både vuggestue- og børnehavebørn.

- Nærværet er det aller vigtigste, og børnene skal føle sig trygge. Derfor er den samme voksne med hver dag. Vi skaber et mere hjemligt miljø for børnene. Det skal ikke være så institutionsagtigt, fortæller Martin Klysner.

Et oplagt valg

Det var mere eller mindre en tilfældighed, at valget faldt på Næstved. Parret ledte efter et sted på Sjælland, der i forvejen var egnet til at indrette daginstitution, uden at det krævede alt for meget ombygning.