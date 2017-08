Mandag aften mødtes alle medvirkende for første gang i Arenaen, og de gav et improviseret danseshow til ære for Sjællandskes udsendte. Yderst til højre ses Henrik Launbjerg og Keld Heick. Bølle-Bob, alias Magnus Sterling Borchert, er i Adidas-trøje i midten, mens Smukke Sally i form af Maria Jedig ses i rød/hvid-stribet til venstre. Foto: Esben Thoby

Ny men velkendt familiemusical i Næstved Arena

Der kommer til at være plads til omkring 1200 publikummer i Arenaen, som deles over på midten. Billetsalget er allerede startet på billetten.dk - foreløbig kun til én forestilling, men håbet er, at det bliver til flere:

Musicalen kommer til at vare to gange 45 minutter, og den henvender sig til børn fra fem år og op. Historien er helt ny og handler om et tv-hold, der kommer til byen for at optage et populært program - men måske er tv og drømmen om berømmelsen ikke altid lig med lykke.