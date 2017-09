Briksen er Gudrun Matthildur Sveinsdottirs vigtigste redskab - ud over hendes hænder, varme sten og gode samtaler både med børn og voksne. Foto: Per Witt

Ny klinik: Ro i krop og sjæl - på islandsk

Hun understreger, at hun altid får en god snak med en ny klient. Som coach og pædagog kan hun trække på forskellige værktøjer og bruge samtaler som et redskab før en behandling.

Behandlerrummet er enkelt og smagfuldt indrettet og findes for enden af en lang gang på første sal over Netto. Der er adgang til trappe eller elevator ved siden af indgangen til Netto.

- Jeg arbejder gerne fra ni til ni. Altså fra morgen til 21 aften, siger Gudrun med et smil. Hun er godt klar over, at det kan være svært at finde tid til at besøge hende i dagtimerne. Se hjemmesiden islandsk-ro.dk.