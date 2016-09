Sådan præsenterer kommunen den nye hjemmeside.

Ny hjemmeside: Find dem der deler din interesse

Næstved - 03. september 2016 kl. 19:40 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangler du en spiller på fodboldholdet eller i kortklubben? Eller har du brug for frivillige kræfter eller måske en barnepige? Boblberg.dk er en ny hjemmeside, der kan hjælpe borgerne i Næstved Kommune på vej.

På den nye borgerportal kan man oprette et opslag - en boble - hvor man søger efter en at dele sin fritidsinteresse med.

Brugervenlighed er nøgleordet. Det tager kun et minut at oprette en brugerprofil, og så har man adgang til at oprette egne bobler og se, hvad andre søger efter.

Formålet med boblberg.dk er at styrke den selvorganiserende idræt, kultur og fritid på en ny og innovativ måde samt at forbinde byens borgere med hinanden på baggrund af fælles interesser.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) glæder sig over den nye hjemmeside:

- Vi ved, at der foregår mange aktiviteter i Næstved Kommune. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man har nogen at tage med til disse aktiviteter. Vi vil gerne tilbyde borgerne i Næstved Kommune en fleksibel mulighed for at skabe sociale fællesskaber, siger han og tilføjer

- Vores håb er, at boblberg.dk får flere borgere til at deltage aktivt i de mange tilbud, vi har her i kommunen. Portalen kan blandt andet hjælpe kommunens mange tilflyttere og kan være med til at gøre det nemmere for flygtninge at få et netværk.

Boblberg.dk er kommunens anden store satsning på en ny hjemmeside i den senere tid. Tidligere på året blev også mærknæstved.dk, hvor man kan få overblik over arrangementer i kommunen, lanceret.