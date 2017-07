Ny hård kritik af Slagelse Sygehus

Majken Lund Peters er meget kritisk over for forholdene på Slagelse Sygehus.

- Jeg er heldig, at Allan stadig er her, siger Majken Lund Peters.

- Jeg tænker jo bare, at det, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu forbyder dem at behandle den type af patienter som min far, bekræfter mig i, at der var noget galt, siger hun.