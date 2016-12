Se billedserie Traditionen tro gik spejderne forrest i optoget til byfesten i august 2016. Byfestudvalget trak sig efterfølgende, og nu kæmper nye kræfter for at bevare byfesten. Foto: Anders Ole Olsen

Ny byfest-forening indkalder til stiftende generalforsamling

Næstved - 29. december 2016 kl. 12:32 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver alligevel en byfest i Fuglebjerg i 2017. Det er i hvert fald planen.

En gruppe initiativtagere, som vil videreføre Fuglebjerg Byfest, har de seneste uger arbejdet intensivt på at få vedtægterne på plads for den nye forening »Foreningen for Fuglebjerg Byfest af 2017«. De indkalder nu til stiftende genralforsamling, hvor vedtægterne skal gennemgås og eventuelt godkendes, og der skal drøftes forslag til det fremtidige arbejde og aktiviteter.

- Der er lavet vedtægter med alt, hvad der skal være. Nu mangler vi bare en bestyrelse. Det bliver den nye bestyrelse, der hurtigt skal i gang med at beslutte, hvordan byfesten kommer til at se ud, fortæller Annie Eriksen.

Hun er en kræfterne bag den nye forening og tog sammen med Marianne Schønebeck initiativ til et møde i starten af december med henblik på at bevare den traditionsrige byfest, efter samtlige medlemmer af det tidligere byfestudvalg valgte - uden begrundelse - at trække sig i slutningen af oktober.

Det kom siden frem, at årsagen tilsyneladende var uoverensstemmelser mellem det nu tidligere byfestudvalg og Fuglebjerg IF's hovedbestyrelse (FIF). Formålet med mødet var derfor at se, om der i det hele taget var opbakning til at bevare byfesten og interesse for at føre traditionen videre. Og det er der tydeligvis.

- Vi får heldigvis rigtig meget positiv respons. Folk er klar, og det er rigtig dejligt, konstaterer Annie Eriksen.

Byfesten i Fuglebjerg har i mange år været et af årets helt store højdepunkter med foreningernes blomsteroptog, kræmmermarked og tivoli på arealet ved Fuglebjerg Hallen. I 2010 var det 50 års-jubilæet for Fuglebjerg Byfest, som har haft tradition for at samle byens borgere.

»Foreningen for Fuglebjerg Byfest af 2017« har brug for så mange hænder som muligt til at løfte opgaven. Annie Eriksen opfordrer derfor alle, som brænder for at videreføre Fuglebjerg Byfest, til at møde op til den stiftende generalforsamling, som finder sted tirsdag den 24. januar kl. 19-21 i FIF's klubhus ved Fuglebjerg Hallen.

- Målet er, at der skal være en byfest i 2017. Vi i arbejdsgruppen regner med selv at stille op til bestyrelsen, men det ville da være rart, hvis der var flere, der ville hjælpe til. Vi er spændte på, hvor mange der kommer, erklærer hun.