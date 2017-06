Tidlig mandag morgen var Miso Film i gang med at spærre Østre Ringvej af. Der bliver optaget både mandag og tirsdag. Foto: Miso Film

Ny Netflix-serie: Der er regn på vej på Østre Ringvej

Næstved - 26. juni 2017 kl. 14:19 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: For nogle, men næppe for mange er det lettere irriterende, at Østre Ringvej netop nu er afspærret.

Det er ikke, fordi nogle er gået i gang med at reparere den næsten nye vej, men fordi Netflix og produktionsselskabet Miso Film er gået i gang med at optage flere scener til den kommende tv-serie Rain her i udkanten af Næstved by.

Planen er, at serie bliver vist på den snart allestedsnærværende streamingtjeneste Netflix i løbet af 2018.

Optagelserne foregår mandag og tirsdag, og i den periode er Østre Ringvej lukket - helt lukket.

Det er den danske skuespiller Emil Grønnegaard, der er kendt fra »Arvingernme« og »En Kongelig Affære«, der har hovedrollen.

Netflix, der er mest kendt for den dystopiske politiske thriller-serie House of Cards, står bag den nye serie Rain, som produktionsselskabet Miso Film står for produktionen af.

Serien handler om en verden efter en altødelæggende biologisk katastrofe og er skabt af Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen og Christian Portalivo.

Handlingen foregår i Skandinavien, hvor to søskende kæmper sig vej gennem en ødelagt verden sammen med en gruppe unge mennesker.

Serien er den første originale Netflix-serie, der bliver skabt i Skandinavien, og det er Jannik Tai Mosholt, der har skrevet historien. Han er kendt fra andre serie som Borgen og Rita.

