Malingen står klar på hylderne i butikken, og der er mere, hvor de kommer fra, for der skal være lager i de gamle brugslokaler.

Nu skal der males

Næstved - 26. august 2017 kl. 18:00 Af Tekst og foto: Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag lørdag har Gelsted ved Herlufmagle fået en ny butik »Indret med hjertet«.

Vi er ude i genren redesign, hvor det handler om at få gamle ting til at se pæne og nye ud. Det er både muligt at købe maling, så man selv kan komme i gang, ellers kan indehaver Tina Korsgaard gøre arbejdet.

Butikken ligger lige ved OK-tanken i Gelsted.

Tina Korsgaard startede med at male interiør hjemme i sin stue for fire år siden og har før haft en butik i Valsø. Nu er hun altså rykket til Gelsted.

Og det er nu slut med at undre sig over, hvad der skal være i de gamle Brugsen-lokaler. Her skal hun nemlig have lager til det kalkmaling, hun bruger i forretningen, og som hun sælger på sin hjemmeside. Det er en speciel type maling beregnet til interiør, der importeres fra England.

En specialbutik må man kalde Tina Korsgaards forretning, og det er da også en af grundene til, at hun er fortrøstningsfuld, når det kommer til butikkens overlevelse.

- Jeg har efterhånden fået et stort navn gennem min hjemmeside og sociale medier, og Danmark er så lille et land, at folk gerne vil køre det ekstra for en god lille specialbutik, siger hun.