Nu er der penge i kassen

Borgmester Carsten Rasmussen (S) vil ikke kalde årets budget-lægning for en ren walk-over, men han indrømmer, at det ikke ser så vanskeligt ud. Efter tre år med genopretnings-politik er der styr på økonomien i Næstved Kommune. Ved udgangen af 2017 er der en kassebeholdning på 470 millioner kroner.

Udgangspunktet for næste års budget er, at der er 30 millioner kroner i overskud. Vel at mærke efter at samtlige konto har sparet en procent, men at der samtidig er tilført penge til de sårbare områder.