No cure no pay - en pose med søde og sure drops

Næstved - 26. juli 2017

Sidste års nye sorte på arbejdsmarkedet i Næstved var no cure no pay-modellen. Nu skal modellen evalueres, og det er ikke en sort-hvid historie, kan man læse i Center for Arbejdsmarkeds evaluering.

Resultatet har vist sig at være en pose meget blandede bolcher med en del syrlige drops, men også en række succeshistorier.

En del kontanthjælpsmodtagere er kommet i job, 52 i alt, og kommunen har sparet nogle penge, men mange af de udsatte borgere er blevet efterladt på perronen.

Der er høstet både gode og dårlige erfaringer, mener man på Center for Arbejdsmarked.

No cure no pay betyder, at kommunen kun betaler virksomheden for den indsats, der skaffer en kontanthjælpsmodtager i fuldtidsarbejde eller selvforsørgelse, som det også kaldes.

Der blev i maj 2016 sendt 333 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud i no cure no pay-forløbet fordelt ligeligt på tre private aktører, Hartmanns, Næsborg og Dekra.

Det lykkedes de tre at skaffe 52 mennesker i arbejde, og i dag er der 33, der stadig er i arbejde.

De tre klarede sig ikke lige godt - det fremgår ikke af evalueringen, hvem der har klaret sig bedst, og det har ikke været muligt at indhente oplysningerne.

Næstved Kommune har i alt udbetalt 1,7 mio. kroner til de tre private aktører, og der er en besparelsen for kommunen på 2,3 mio. kroner.

Langt flere er kommet i arbejde efter denne nye metode, lyder vurderingen.

Formand for Beskæftigelsesudvalget Anette Brix (K) kalder forløbet en læringsproces, hvor der har været god og mindre gode oplevelser. Hun mener, at forløber skal justeres, inden man prøver igen, mens næstformand John Lauritzen (S) ikke afviser et nyt forløb med no cure no pay, men det skal diskuteres i den socialdemokratiske byrådsgruppe først.

Den helt store hurdle er dog, at de tre private aktører Hartmanns, Dekra og Næsborg ikke vil være med igen, for der kan skabes en mere lønsom ordning.