Jessica Zhou er her ved at forklare 3.C på Næstved Gymnasium og HF om togene i Kina.

Ni hao til Næstved Gymnasium

Næstved - 27. august 2017 kl. 14:13 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Næstved Gymnasium har nu de bedste forudsætninger for at lære kinesisk.

20-årige Jessica Zhou fra Jiaxing, en by uden for Shanghai, skal det næste halve år være hjælpelærer på gymnasiet. I Kina studerer hun økonomi og engelsk på universitetet i den kinesiske storby Guangzhou, en by med over 20 millioner indbyggere.

På universitetet i Kina er man i klasser med over 100 elever, og skolegangen er altså en del anderledes end på et gymnasium her i Danmark.

I Kinas offentlige skoler er der omkring 70 elever i hver klasse, og efter skoledagen er forbi har næsten alle eleverne hjemmeundervisning.

På Næstved Gymnasium og HF er man meget glade for at have Jessica Zhou som hjælpelærer. Dels fordi hun er en ekstra hånd til lærerne på de i alt tre, snart fem, linjer med kinesisk, men også fordi hun kan give et indblik i kinesisk ungdomskultur. Noget lærerne ikke i ligeså høj grad har mulighed for.

- Jessica kan komme med input om musik, kunst og mange andre ting, som hører til ungdomskulturen i Kina. Det fungerer bedre, at eleverne hører om det fra en, der er på alder med dem selv, forklarer Simon Gjerø, lektor i Kinesisk og Historie på Næstved Gymnasium og HF.

Jessica har været i Danmark siden den 12. august, så det hele er stadig lidt nyt. Men en ting hun virkelig godt kan lide ved at være landet i Næstved er stilheden, og så selvfølgelig den friske luft.