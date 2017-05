Nej til varme i fodboldbane

Se billedserie Vi skal vente med at lægge varme i banen på Næstved Stadion, mener Søren Revsbæk.

Næstved - 16. maj 2017 kl. 07:45 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal der lægges varme under græsplænen på Næstved Stadion, hvis Næstved Boldklub ryger ned i anden division?

Det spørgsmål skal Næstved byråd besvare på mødet den 30. maj. Og dermed får byrådet en ekstra mulighed for at tage stilling til investeringer på 6-7 millioner kroner på det kommunale stadion.

Egentlig regnede alle med, at sagen var afgjort efter et møde i kulturudvalget i starten af april. Der var flertal for at sige ja til at investere 6,8 millioner kroner i lys og varme på stadion. Men alle havde overset, at sagen skal afgøres i byrådet.

Venstres byrådsmedlem Søren Revsbæk opdagede fejlen, og nu ligger det fast, at beslutningen om at investere i lys og varme skal behandles i økonomiudvalget den 22. maj og i byrådet ugen efter.

Og ifølge Søren Revsbæk får byrådet dermed en ekstra chance for at bedømme, om det er rimeligt at investere i varme i banen, hvis Næstved Boldklub spiller i 2. division.

Ifølge DBUs regler er det et krav til klubber i superligaen og 1. division, at der er varme i banen. Det skal forhindre, at kampe må aflyses på grund af frost i vinter-perioden. Men lige nu ligger Næstved Boldklub til at rykke ud af 1. division. Og i anden division er der ingen krav til varme fodboldbaner.

- Hvis Næstved Boldklub rykker ned i 2. division, som er den gamle 3. divison, så er det en ny situation. Personlig mener jeg, at hvis varme ikke er et krav, så er der god grund til at trække vejret. Og sætte varme-projektet på pause. Jeg synes, at vi skal reservere pengene, og vente med at investere til holdet er tilbage i 1. division, siger Søren Revsbæk til Sjællandske.

Kulturudvalgets ønske om at opgradere Næstved Stadion kommer samtidig med at byrådet har besluttet at støtte Næstved Boldklub med 675.000 kroner om året. Hvis holdet rykker ned i 2. divison reduceres det kommunale tilskud med 50.000 kroner.

Næstved ligger til nedrykning, og selv ikke sejr i de to sidste kampe er nok til at blive i 1. divison.