Nej til kontor-byggeri ved den frilagte Suså

Der er brug for boliger i bymidten. Ikke flere kontorlokaler. Det er baggrunden for, at byrådets Plan og Ejendomsudvalg ikke umiddelbart kan godkende en princip-ansøgning om at bygge kontorlokaler på de grønne arealer ved den fritlagte Suså. I den gældende lokalplan er udlagt et område ved Kompagnistræde og Møntergade til byggeri. I flere byggefelter er der faktisk plads til cirka 50 boliger plus restauration og kiosk. Men lokalplanen giver ikke mulighed for liberalt erhverv.