Det går stærkt, når mountainbikerne drøner gennem Fruens Plantage.

Naturelsker: Mountainbikere smadrer natur og dyreliv

Næstved - 03. juli 2017 kl. 06:06 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan tage umanerlig hårdt på naturen, når mountainbikere farer op og ned ad stier i en skov.

Det mener Susanne Iversen, som har klaget til Næstved Kommune over, at mountainere træner og holder stævner over stok og sten i Fruens Plantage nær Rønnebæk.

»I dag er skoven erobret af et støt voksende antal mountainbikere, med et utal af ruter, hvor deres ruter slynger sig ind og ud og rundt omkring de almindelige etablerede stier, og i områder, der tidligere var hellesteder for skovens dyr. Nye områder bliver hurtigt ryddet og deres symbolskilte viser, at nu er det deres«, skriver hun blandt andet.

Susanne Iversen er bekymret for, at rytterne forstyrrer dyrene i yngletiden og ødelægger naturoplevelsen for andre af skovens gæster.

»Hvor skal skovens dyr snart skjule sig og finde ro? Vegetationen ødelægges af deres kørsel og uroen stresser skovens dyr, Også, når der skal bygges rede og yngles«, anfører hun.

Formand for Pingel MTB Race & Fun, Frank Møller Nielsen, siger til Sjællandske, at cykelklubbens 100 medlemmer er i klart undertal, når det gælder antallet af mountainbikere, der cykler i Fruens, som den hedder blandt rytterne.

- Vi er mange, der har relation til Pingel. Og endnu flere, der ikke har. Man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem mountainbikekørere og Pingel, siger formanden.

Mountainbikekørerne er langt fra de eneste, der bruger skoven på Sjællands største ås. Rollespilsforeninger, ryttere på ridestien »Husarstien«, spejdere, naturelskere, motionsløbere, hundeluftere og dem, der benytter sheltere og bålhytte har glæde af den fredede skov.

Frank Møller Nielsen er tilfreds med.

Han forstår udmærket bekymringen over det slid der er på naturen, når så mange mennesker færdes i skoven.

- Mountainbikere lægger et voldsomt tryk på Fruens. Og vi ejer ikke Fruens. Vi skal være der alle sammen. Men det er en kompleks problemstilling, siger han.

Efter Susanne Iversens klage, har Næstved Kommune været på skovtur.

De kan konstatere, at der køres på tunge mountainbikes uden for de afmærkede ruter og at infotavlerne kunne være bedre. Det indstilles derfor, at der sættes nye skilte op, der tydeligt viser, hvor mountainbikesporet i Fruens Plantage er.