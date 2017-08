Sagen om de 120.000 kroner er desværre ikke unik. - Tidligere var det Nigeriabrevene, hvor en prins skrev og lovede et halvt kongerige. I dag ser vi de her tårevædede historier som lokkemiddel, fortæller politikommissær Johannes Skree-Lassen. Datingsiden på billedet her har ikke noget med den aktuelle sag at gøre. Foto: Kim Rasmussen

Naiv kvinde franarret formue efter netdating

Næstved - 24. august 2017 kl. 06:02 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun troede, at hun skrev sammen med en venlig, skandinavisk udseende mand, som skulle flytte til Ghana med sin datter. Bag profilen på en online-datingside gemte der sig dog en ukendt svindler.

Det har en kvinde i starten af 60'erne fra Glumsø måttet sande, efter hun betroede sig til nogle familiemedlemmer om den korrespondance, hun gennem en længere periode har haft med den falske profil. Familien kunne straks høre, at noget var helt galt - manden blev konstant ramt af det ene uheld efter det andet, og han var nødt til at bede kvinden om flere lån.

- Til sidst havde hun overført 120.000 kroner til ham. Vi har sporet pengene, som er endt et sted i Afrika, men nærmere kan vi ikke komme det. Chancen for, at hun får pengene igen, er lig nul, siger politikommissær Johannes Skree-Lassen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sagen blev anmeldt til politiet tirsdag. Johannes Skree-Lassen fortæller, at den langt fra er unik.

- Det er utroligt, at det fortsætter, men vi ser det ofte. Ældre kvinder starter en korrespondance på en datingside, og den kan vare i flere måneder - ja, vi har set eksempler på op til et halvt år, forklarer han og uddyber:

- De opbygger et tæt forhold og ender så med at bede om penge til det ene eller det andet. Jeg har tidligere haft en sag, hvor en kvinde mistede 1,7 millioner kroner. Vi aner ikke, hvor de penge er blevet af.

- Kvinden nægtede selv at tro på, at hun var blevet snøret. Hun troede fuld og fast, at hun lod en stakkel i stikken ved ikke at overføre mere. Indtil vi viste hende billedet af den mand, hun troede, hun havde skrevet med, men på en anden profil og med et andet navn. Så gik det op for hende, hvad der var sket.

Politikommissæren nævner et andet eksempel med en kvinde fra Næstved, som havde lukket sin butik og købt et rækkehus til sit pensionistliv. Hun blev franarret 1,1 millioner kroner og endte med at måtte sælge rækkehuset og flytte i lejlighed.

Johannes Skree-Lassen fortæller, at det er ældre kvinder, som bliver svindlet for de største beløb.

- Mænd lokkes af den nederste halvdel af kroppen. De betaler måske for en flybillet men ikke mere, når der ikke sker noget. Det er fysisk, hvor det for kvinderne er følelsesmæssigt og handler om kontakten. Det går ofte ud over ensomme kvinder.

- Samtidig er de ældre ikke så erfarne internetbrugere. De yngre kan hurtigere gennemskue, når noget er galt. De googler personen, ser efter dem på Facebook - findes de overhovedet i virkeligheden? Det samme gør en ældre dame ikke, siger Johannes Skree-Lassen.

Han slutter med en opfordring om ikke under nogen omstændigheder at overføre penge til folk, man ikke kender.

- Tidligere var det Nigeriabrevene, hvor en prins skrev og lovede et halvt kongerige. I dag ser vi de her tårevædede historier som lokkemiddel, og svindlerne er desværre rigtig gode til dem.