DF?s Githa Nelander har tidligere kritiseret arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersens (t.v.) forvaltning, for at have udvandet den oprindelige Næstved-model. Det har arbejdsmarkedschefen og formand for Beskæftigelsesudvalget den konservative Anette Brix (t.h.) klart afvist. Foto: Thomas Olsen

Næstved-modellen skal hjælpe de svageste i job

Den eneste, der stemte imod forslaget var Dansk Folkepartis Githa Nelander, der ganske paradoksalt var den sammen med Venstres Søren Revsbæk, der tilbage i maj foreslog, at man brugte modellen til at få fat i de indvandrerkvinder, som angiveligt havde gået der hjemme, måske i årevis, og puttet sig på kontanthjælp, under dække af at deres helbred ikke tillod dem at arbejde - andre steder end i hjemmet.