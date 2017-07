Kommunaldirektør Rie Perry bakker op om borgmester Carsten Rasmussens beslutning, men mener, at der er behov for klarere linjer, for hvordan lignende sager skal håndteres i fremtiden. Foto: Anders Ole Olsen

Næstved indfører regler for brug af sociale medier

Næstved - 20. juli 2017 kl. 12:08 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommune skal have en strategi for kommunale udmeldinger på Facebook, for det er der ikke nu.

Det fortæller kommunaldirektør Rie Perry til Sjællandske.

Det sker på baggrund af borgmester Carsten Rasmussens beslutning om at lægge et debatindlæg på kommunens Facebook-side torsdag i sidste uge forfattet af en gruppe anonyme medarbejdere på Center for Arbejdsmarked, der roste deres arbejdsplads.

Rie Perry understreger, at hun støtter borgmesterens beslutning, men hun anerkender, at der er et behov for regler på området.

- Vi skal tænke over, hvordan vi gør i fremtiden, siger hun.

Hun mener, at beslutningen var rigtig, fordi den var med til at nuancere billedet af forholdene på Center for Arbejdsmarked.

Rie Perry fortæller, at man vurderede, at det var ok at bringe det indlæg, ingen ville lægge navn til, fordi kommunen samtidig linkede til Sjællandskes artikel om tre politikere, der forholdt sig til en række anonyme henvendelser fra ansatte på Center for Arbejdsmarked, der var meget kritiske overfor ledelsen på jobcentret.

- Det var for at give borgerne et retvisende billede, siger hun.

Rie Perry fortæller, at medarbejderne følte, at deres ytringsfrihed blev knægtet, fordi Sjællandske ikke ville bringe deres side af sagen.

Det kommer efterfølgende bag på kommunaldirektør Rie Perry, at Sjællandske flere gange tilbød den anonyme gruppe at bringe deres historie - eneste krav var, at de skulle lægge navn til. Det ønskede de imidlertid ikke.

- Det er nyt for mig, siger Rie Perry.

Hun anerkender, at der er problemer på Center for Arbejdsmarked med arbejdsmiljøet. Det er brugt flere mio. kroner på konsulentbistand, og hun mener, at bare det, at hverken de, der roser, eller de der revser arbejdspladsen, tør stå frem, vidner om, at der er noget galt.

Et synspunkt, der deles af Carsten Rasmussen og Søren Revsbæk.