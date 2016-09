Næstved-borgere vilde med vilde dyr

- I dag har Næstved 1.665 registreringer og er derfor allerede i mål for indeværende periode. Det er andet år i træk, at Næstved kommer i mål i meget god tid, og der er egentlig ikke så meget andet at sige, end at Næstveds naturtjekkere skal fortsætte den gode stil, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforenings Simon Leed Krøs, projektleder for Biodiversitet Nu.