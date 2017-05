Beboerne i det gule pakhus er trætte af røg og fritureos fra naboen, Ditlevsens Fiskehus. Foto: Bjørn Armbjørn

Naboer trætte af friturestank

Næstved - 10. maj 2017 kl. 06:49 Af Anna C. Møhl Tre beboere, der har klaget over røggener i Karrebæksminde, er dødtrætte af at bo klos op ad en grillbar. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det siger Allan Børjesen, der bor i en ejendom ved siden af Ditlevsens Fiskehus. Her har han boet i 10 år. For to år siden blev der sat en skorsten op syv meter fra kakaofabrikken, da Ditlevsens Fiskehus begyndte at røge fisk.

- Pludselig en morgen vågnede vi op og kunne konstatere, at der var sat en skorsten op få meter fra vores svalegang. Vi ved da godt, at der lugter af røg i Karrebæksminde, men hvorfor skal man absolut banke en skorsten lige op i hovedet på os, spørger Allan Børjesen.

Han beskriver, hvordan røgen fra røgeriet forpester tilværelsen for dem, der bor i det gule pakhus.

- En morgen jeg sad på svalegangen med min kaffe, væltede røgen ind i hovedet på os. Jeg måtte gå inden for og kaste op. Jeg er helt sikker på, at jeg var blevet røgforgiftet, siger Allan Børjesen.

Lugten af friture fra fiskehuset er også voldsomt generende.

- Vi har det som om vi bor på en grillbar. Forestil dig, at du går ind på en grillbar på Bakken. Når du får nok af lugten, kan du rejse dig og gå ud i den friske luft. Vi kan ikke bare gå. Vi bor her jo. Vi er tvunget til at sidde i en værre madhørm hver eneste dag, siger Allan Børjesen, der taler på vegne af de tre klagere.

Yderligere én beboer i Alleen har klaget over lugtgener.

