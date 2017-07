Se billedserie Næstved Sejlklubs formand Torben Søndergaard Nielsen er spændt på nyt udlejningsprojekt. Foto: Kristian Willumsen

NSK satser på bådudlejning

Næstved - 11. juli 2017

Har man en sejler gemt i maven, men måske endnu ikke helt er overbevist om sin indre matros, giver Næstved Sejlklub nu sømænd i spe muligheden for at prøve sine våde drømme af. Det sker gennem bådudlejningsfirmaet boatflex.com, der er en onlineportal, hvor skibsejere giver mulighed for private at leje deres båd.

- Vi ser det som en god mulighed for at tiltrække nogle mennesker til miljøet. Det er nok et stort spring for mange at blive bådejere. På denne her måde kan man prøve det af, siger formand for NSK Torben Søndergaard Nielsen.

NSK forpligtiger sig i forhold til opsyn med båden under udlejningsperioden og står generelt til rådighed ved spørgsmål og andet i forbindelse med udlejningen.

- Det er fordelen ved at leje gennem et medlem fra vores sejlklub. Der vil være bedre mulighed for hjælp, forklarer Torben Søndergaard Nielsen.

NSK er blevet inspireret til bådudlejningen gennem Vordingborg Havn, der har forsøgt sig med projektet det seneste års tid. I Vordingborg er projektet blandt andet blevet søsat for at øge turismen i byen. Det tror Torben Søndergaard Nielsen også kan gøre sig gældende i Næstved.

- Det vil jo være oplagt for folk at besøge Næstved by, når de nu alligevel er her. Vores havn er placeret centralt, så der er jo rig mulighed for at gøre brug af nogle af byens faciliteter.

Samarbejdet mellem NSK og Boatflex er nogle uger gammel. Det er derfor for tidligt at vurdere om projektet er en succes og noget, der vil give sejlklubben vind i sejlene.

- Det vil tiden vise, men vi synes det er et spændende projekt med gode udviklingsmuligheder, siger Torben Søndergaard Nielsen.

Du kan læse mere om boatflex på deres hjemmeside: www.boatflex.com