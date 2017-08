I december sidste år stillede Magnus Heunicke spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen i Folketinget. Foto: Mogens Lorentzen

Motorvejsdebat - Minister: Heunicke er uærlig

Næstved - 08. august 2017 kl. 07:07 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heunicke: Ministeren tager en hel landsdel som gidsel.

Ole Birk Olesen: Magnus Heunicke misinformerer og er uærlig.

Debatten mellem de to transport-politikere er hård. Det handler om motorvejen mellem Næstved og Rønnede. VVM-rapporten er færdig, og linjeføringen er fastlagt.

De første 350 millioner kroner af den samlede regning på 1,6 milliarder kroner er fundet. Striden står om de sidste 1,3 milliarder kroner - eller måske blot det halve til første etape.

Storm af protester

I sidste uge gav transportsminister Ole Birk Olesen (LA) eksempler på store anlægs-arbejder, og Næstved-Rønnede motorvejen var ikke nævnt.

Det udløste en storm af protester. Og tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har stillet en række skriftlige spørgsmål til sin efterfølger. Blandt andet om investeringsplanen er drøftet i regeringen. Samtidig udtalte Magnus Heunicke, at Ole Birk Olesen tog en hel landsdel som gidsel, hvis han ikke fortsatte motorvejs-byggeriet.

Skuffet minister

Transportministeren er nu tilbage efter ferien, og han udtaler til Sjællandske, at han er skuffet over Magnus Heunickes udtalelser om motorvejen mellem Næstved og Rønnede.

- Som tidligere transportminister ved han udmærket godt, at pengene ikke kan bruges to gange. Han skylder den danske befolkning at være ærlig omkring, at Socialdemokraterne hellere vil bruge penge på flere offentligt ansatte end på anlægsinvesteringer, og at Socialdemokraterne hellere vil bruge anlægspenge på togprojekter end på veje, skriver Ole Birk Olesen i en mail.

Og han fortsætter:

- De penge, som Heunicke lover til motorvej mellem Næstved og Rønnede, har Heunicke og hans parti en politik om at bruge til andre formål. Socialdemokraterne sætter vejprojekter bagerst i køen for i stedet at bruge pengene på tog og flere offentligt ansatte, men Heunicke bilder sydsjællandske vælgere noget andet ind.

Det er grundlæggende misinformation om den politik, som Socialdemokraterne fører. Det er udtryk for mangel på respekt for de sydsjællandske vælgere. Jeg synes, at ærlighed er bedst. Det ville være godt, hvis Magnus Heunicke havde det på samme måde, skriver Ole Birk Olesen..