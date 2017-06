Motorcyklist fortsat i koma efter ulykke

Den første melding gik ellers på, at man ville forsøge at vække manden allerede et par dage efter ulykken, men familien fik en ny besked, da den 20-årige blev overført til neurointensiv afdeling.

- Her sagde de, at vi skulle regne med 10-12 dage, før hævelsen havde toppet. Det skyldes, at han har fået et meget stort hovedtraume. Unges hjerner er store - de skrumper med tiden - så derfor er hævelsen længere tid om at falde, siger den 20-åriges far til Sjællandske. Den unge mand mangler fortsat at blive opereret i både hofte og ryg. Lægerne regner med, at opvågningen vil tage mellem en og to uger.