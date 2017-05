Mor tiltalt for mishandling: Familie flygter til Australien

Tidligere på ugen skulle en 31-årig kvinde af pakistansk oprindelse have været mødt ved Retten i Næstved. Hun er tiltalt for at have mishandlet sine børn - en otteårig dreng og en pige på syv - over en halvanden år lang periode.

Han mødte dog ikke forgæves, da sagen var for Retten i Næstved. Her forsøgte han i stedet at få børnenes mormor dømt for mishandling. Retten fandt det dog ikke bevist, at den 61-årige mormor kendte til mishandlingen, ej heller at hun selv havde udsat børnebørnene for vold.