Mole får skylden for stinkende tangsuppe

Næstved - 24. juni 2017 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KARREBÆKSMINDE: Et stinkende bælte af tangsuppe på Vesterhave Strand skyldes forlængelsen af en mole i 2010.

Det står klart efter en analyse, der dokumenterer, at molen forhindrer tangdyngerne i at strømme videre.

Strømningsanalysen peger på, at der er flere årsager til, at tang hober sig op på Vesterhave Strand. Dels er den naturlige vækst af tang været tiltagende de seneste 10 år, dels har vind- og strømforhold også stor betydning. Men det er molens udformning, der får tangen til at lægge sig i dynger langs stranden. Ifølge analysen er molen længere end i andre danske småhavne.

Føj for en stank

Næstved Kommune og grundejerforeningerne har i flere år forsøgt at løse problemet ved at få samlet tangen og kørt det væk. Men det er ikke en holdbar løsning.

Jens Vang, der gennem de seneste 27 år har haft sommerhus på Lundegårdsvej tæt på Vesterhave Strand, fortæller, at sidste weekend stank der noget så forfærdeligt af råddent tang, at det ikke var til at opholde sig udenfor. Tangsuppen og stanken holder også badegæster væk fra stranden.

Kryds fingre

Analysen peger på flere løsninger. Blandt andet, at tangdyngerne køres til kajkanten og dumpes i havnen. Ifølge undersøgelserne vil kraftig strøm fører tangen ud gennem kanal og til havs.

Firmaet, der står bag analysen, anbefaler denne løsning.

- Jeg troede det var løgn, da jeg læste rapporten. At læsse tang på lastbiler og dumpe det i havnen er helt skørt, siger Jens Vang.

Alternativ til at dumpe de ildelugtende tangbunker i havnen, er ifølge rapporten at man bulldozer skubber tangen ud i vandet og krydset fingre for, at det ikke kommer tilbage.

En mulighed, der også er blevet undersøgt og efterfølgende vraget, er, at tilføre stranden ekstra sand for at flytte strandlinie længere ud i vandet.

Hul i mole

Jens Vang tror ikke på, at metoderne vil have nævneværdig effekt på længere sigt.

Han foreslår, at nogle af stenene i molen fjernes på et tilstrækkeligt langt stykke nærmest strandbredden og erstattes med nogle store betonrør. Det vil give mulighed for vandgennemstrømning og dermed reducere den store tangmængde, som ophober sig i strandhjørnet til molen.

Molen blev forlænget i 2010 med sprængt svensk granit. Langs broen blev der bygget en træ-bro, så man kan gå 100 meter ud i Smålandshavet.

Herfra er en fremragende udsigt til de to sommerhus-områder på Vesterhave og Enø.

Siden molen blev forlænget, er mængden af tang på Vesterhave Strand taget til. Det har mange sommerhusejere lagt mærke til.

Men det er først nu, at der er egentlige undersøgelser, der dokumenterer påstanden.

Ingen surfere, tak

- Jeg vil appelere til, at man får sat sig sammen og finder en varig løsning, siger Jens Vang.

Og tilføjer, at betonrørene skal placeres, så strandløverne ikke surfer eller drøner på vandscooter gennem rørerne.

Rapporten om tangsuppen er sejlet videre til Næstved Havns bestyrelse.