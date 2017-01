Se billedserie Vi ses på Sjoltevej. Fotos: Anders Ole Olsen

Molbohistorie fra »ufarlig« skolevej: ja til Freja - nej til Nanna

Næstved - 18. januar 2017

Hvad der er en klar konsekvens af en beslutning for nogle, er det rene Ebberød Bank for andre - ja, sågar en molbohistorie.

Sådan er det i hvert fald for forældrene til 12-årige Nanna og 8-årige Freja Mortensen fra den lille by Sjolte lidt uden for Tappernøje.

De to søstre går begge på Korskildeskolen i Brøderup, og de bor på Sjoltevej. Det betyder, at de to piger hver dag skal krydse Hovedvejen, når de skal til og fra skole. Der er ca. to kilometer hver vej.

Hidtil har de fulgtes ad i den skolebus, som Næstved Kommune stillede til rådighed, fordi Hovedvejen var kategoriseret som en farlig vej.

I december sidste år kunne Sjællandske fortælle, at politiet i samarbejde med Næstved Kommune havde vurderet, at Hovedvejen ikke længere var farlig for de børn, der går i 4-10. kl.

Derfor havde de børn ikke længere krav på at blive kørt i skolebus. Den nye ordning trådte i kraft ved årsskiftet.

Det leder os frem til det, nogle vil betegne som en Ebberød Bank-situation fra Mols.

Hver dag kommer skolebussen forbi på Sjoltevej for at hente 8-årige Freja Mortensen, som kan sætte sig ind i varmen, mens hendes 12-årige søster må klargøre cyklen eller på gåben slide sig gennem mørket, mens hun ser sig overhalet af en halvtom bus, der kører søsteren sikkert frem til en ny skoledag.

Hver eftermiddag gentager scenariet sig.

Det har fået de to pigers forældre Sidse og Michael Mortensen til både at rase og ryste på hoved.

- Bussen kører jo halvtom alligevel, siger de.

De kalder det en politisk beslutning, og den kan de ikke se fornuften i.

De mener, at det er en forhastet beslutning, at kategorisere Hovedvejen som ikke trafikfarlig. Det er uansvarligt, når det gælder børn helt ned til 10 år.

- Det er især her om vinteren, hvor det er mørkt, siger Sidse Mortensen.

Michael Mortensen nikker, inden han tilføjer:

- Der er ofte hastighedskontroller på Hovedvejen.

Han mener, at det viser, at der bliver kørt alt for stærkt på vejen, og han er virkelig ikke tryg ved at sende sin datter af sted i mørket.

Hovedvejen bliver stadig anset som farlig, hvis man cykler langs med vejen, men altså ikke når man skal krydse den.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Søren Dysted (S) opfordrer forældrene til at kontakte ham, så de forhåbentligt kan finde en løsning.

Skolechef Lars Nedergaard, der er den administrative chef, siger, at man bare følger reglerne.